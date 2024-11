Edyta Górniak ODRZUCIŁA od Żurnalisty zaproszenie na wywiad. "Ma pan czas NAUCZYĆ SIĘ etyki zawodu"

Oprócz producentów wielkich show równie często do jej managmentu zwracają się dziennikarze z prośbą o udzielenie przez Edi dłuższego wywiadu. O jej udział w swoim podcaście od lat zabiega Żurnalista . Wygląda jednak na to, że nie będzie mu dane porozmawiać z diwą w cztery oczy.

Edyta Górniak podważyła kompetencje zawodowe Żurnalisty

Dyrygent, który wiele lat temu współpracował z Edytą Górniak, nigdy nie powiedział na jej temat złego słowa. Dość krytycznie odniósł się jednak do przebiegu jej kariery, co mogło rozzłościć delikatną niczym płatek śniegu piosenkarkę. Ponowienie zaproszenia do podcastu Żurnalisty spotkało się więc ze zdecydowaną reakcją gwiazdy.

Ponieważ jednak użył pan mojego nazwiska do promocji innego nazwiska, (...) używając przy tym mojej osoby w świetle i w sposób sugerujący negatywny odbiór mojej 33-letniej pracy, a także, ponieważ zignorował pan telefon od mojego menedżmentu w tej właśnie sprawie, przestaje pan być dla mnie partnerem do współpracy. I z przyjemnością muszę panu kolejnego zaproszenia odmówić. Zastanawialiśmy się z moim managmentem, czy to dziecięcy brak cierpliwości naszego spotkania, czy idiotyzm, aby tuż przed metą stracić jedyną szansę spotkania, o którą prosił pan kilka lat. No cóż, ma pan jeszcze czas nauczyć się etyki zawodu - dosadnie skomentowała jego warsztat dziennikarski.