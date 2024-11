Doda i Edyta Górniak pogodziły się podczas finału "Tańca z Gwiazdami"

Ten wieczór może również trwale zapisać się w historii polskiego show-biznesu. Edyta Górniak , która została zaproszona w charakterze gwiazdy muzycznej, spotkała za kulisami obserwującą taneczne zmagania Dodę . Potencjalnie zwiastowało to dalszy ciąg ich wieloletniego konfliktu rozgrywanego za pośrednictwem mediów.

Przypomnijmy, że publiczną wojenkę zapoczątkowała Edzia, która w programie Kuby Wojewódzkiego po raz pierwszy wyzłośliwiała się na temat ówczesnej wokalistki grupy Virgin. W 2005 r. nazwała młodszą koleżankę z branży "Dodą Krową". Dwa lata później tuż po występie Dominiki Figurskiej (!) w programie "Jak Oni śpiewają" nie szczędziła słów krytyki na temat wyśpiewywanej przez nią "Szansy", określając kompozycję mianem "durnej piosenki". Doda nie pozostawała jej dłużna, od tego czasu błyskawicznie reagując na wszelkie uszczypliwości pod swoim adresem. Pomimo wzajemnej niechęci to właśnie Doda jako pierwsza wyciągnęła rękę na zgodę, zapraszając Górniak do udziału w koncercie "Artyści przeciw nienawiści". Mimo szczytnego celu inicjatywy, diwa przyznała wówczas, że "ta emocja została użyta jako platforma do naprawienia PR-u przez Dorotę".