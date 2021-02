"Allen kontra Farrow". Pokazano zwiastun serialu o skandalach wokół związku Mii Farrow i Woody'ego Allena

CalmDown 10 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Wydaje mi się, że tylko Allen może znać prawdę. Dokument już z samego opisu wydaje się stronniczy, a jeżeli spojrzymy na karierę Farrow, rozbite z jej ramienia związki, jej dzieciństwo, niespełnione ambicje i fakt, że sporo dzieci, które adoptowala popełniły samobójstwo- dla mnie znacząco traci na wiarygodności. A w jej synu więcej podobieństwa do Sinatry, który pozostał jej wielką miłością, niż do samego Allena- domniemanego ojca młodego Farrowa. Śmierdzi wycieraniem sobie buzi charytatywnościa, lecz któż może wiedzieć jak było naprawdę. Soon-Yi i Allenowi, żyje i tworzy się dobrze- Farrow nie ma nic oprócz przeszłości, i jedzie na dramie sprzed lat. Orzeczenia sądu w tej sprawie wiele mówią, wizyty Dylan u psychologa, również wskazują, że była zmanipulowana przez matkę. Mam nadzieję, że niezależnie, czy ze strony matki spotkało ją nadużycie psychiczne, czy ze strony ojczyma seksualne (bo któż wie do czego tam doszło), dziewczyna będzie ostatecznie szczęśliwa sama ze sobą i pokona lęki.