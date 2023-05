Amal i George Clooney brylują w Teatrze Królewskim w Londynie po półrocznej przerwie od czerwonych dywanów (ZDJĘCIA)

Amal i George Clooney są małżeństwem od prawie 10 lat. Para doczekała się wspólnie bliźniąt. Prawniczka i aktor należą do gwiazd, które konsekwentnie chronią swoją prywatność . Małżeństwo skrzętnie oddziela życie zawodowe od prywatnego i unika pokazywania swoich dzieci.

Ostatnimi czasy Amal i George pojawili się na na gali The Prince's Trust Awards, która odbywała się w Teatrze Królewskim w Londynie . Było to ich pierwsze publiczne wyjście od ponad 6 miesięcy. Podczas wydarzenia para fotografowała się na ściance z makijażystką gwiazd Charlotte Tilbury oraz mamą Amal, Barią Alamuddin.

Amal i George Clooney brylują na ściance po półrocznej przerwie

Żona aktora tego dnia zdecydowała się na beżowy kombinezon. Połyskujący, gładki materiał miał prawdopodobnie domieszkę lnu, o czym mogą świadczyć drobne zagniecenia. Seksapilu dodały odkryte ramiona i dopasowany krój w talii i biuście. Stylizacja przykuwała uwagę, ponieważ do końca nie wiadomo było, czy jest to sukienka, czy może spodnie. To nie pierwszy raz, gdy Amal wybiera kombinezon.