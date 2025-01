Amanda Bynes się zaręczyła? Aktorkę sfotografowano z wielkim diamentowym pierścionkiem na palcu

Amanda Bynes jest przykładem dziecięcej gwiazdy, której nie udało się znieść presji narzucanej przez bezdusznych producentów i chciwych rodziców. Niestety, dziś o gwieździe Disneya, która zyskała sławę rolami w takich filmach jak Ona to on, Czego pragnie dziewczyna czy Lakier do włosów, pisze się głównie w kontekście nawarstwiających się problemów w życiu osobistym.