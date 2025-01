Wpatrzona w telefon Amanda Bynes przemierza ulice Hollywood, puszczając dymka

Amanda Bynes , znana z ról w filmach takich jak "Ona to on" czy "Czego pragnie dziewczyna" , była jedną z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia, szybko przyciągając uwagę publiczności. Jej kariera rozpoczęła się w młodym wieku w programach Nickelodeonu, które niestety stały się również źródłem jej późniejszych problemów.

Chociaż Amanda Bynes była wychwalana za swój talent aktorski, jej życie prywatne szybko zaczęło dominować nad sukcesami zawodowymi. Zmiany w wyglądzie, ekscentryczne zachowania i konflikty z prawem stały się częścią codziennego życia w blasku fleszy. W 2012 roku została oskarżona o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, co było początkiem serii skandali . Aktorka ujawniła również, że cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową i schizofrenię. Borykała się również z uzależnieniami od różnych substancji.

Dziś dawna aktorka żyje poza Hollywood, choć ostatnio wpadła na artystyczne wydarzenie, na którym to była m.in. siostra Miley Cyrus. Co jakiś czas paparazzi robią jej zdjęcia, więc fani dawnej gwiazdy mogą zobaczyć, jak dziś żyje. Tym razem sfotografowali ją w Hollywood, kiedy to w szarym dresie i kurtce puchowej przemierzała tamtejsze uliczki.