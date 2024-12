Amanda Bynes wraca do show-biznesu. Poprowadziła wydarzenie artystyczne, na które wpadła siostra Miley Cyrus

Wszystko wskazuje na to, że celebrytka zamierza wrócić do show-biznesu. Dowodem na na to jest ostatnie wydarzenie z jej udziałem. Jak podają amerykańskie tabloidy, Amanda połączyła siły z projektantem Austinem Babbittem, prowadząc w Los Angeles wydarzenie artystyczne. Na evencie pojawili się oczywiście fotoreporterzy. Wpadła też siostra Miley Cyrus - Noah Cyrus, z którą Bynes zamieniła kilka słów. Tego dnia gwiazda postawiła na odważny "look". Przyodziała czarne spodnie, do których dobrała oryginalny mikrosweter ukazujący część piersi i brzucha. Blond włosy zdecydowała się tym razem zaczesać do tyłu. Miała też kolczyk w nosie i dość mocny makijaż.