Była dziecięcą gwiazdą - dziś próbuje wyjść na prostą. Tak się zmieniała Amanda Bynes (ZDJĘCIA)

tylko pytam 51 min. temu zgłoś do moderacji 24 5 Odpowiedz

Nie wiem po co ten artykul. Dziewczyna ma schizofrenie, to jest dziedziczna choroba psychiczna ktora uaktywnilaby sie i tak nawet gdyby nie byla dziecieca gwiazda. Na jej nieszczescie jest slawna i nie moze sie leczyc w spokoju tylko nawet na naszym polskim zadupiu ktos publikuje jej niekorzystne zdjecia. Pomyslcie o tym ze to tez czlowiek pudlowe hieny.