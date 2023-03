Amanda Bynes trafiła do szpitala psychiatrycznego! Aktorka chodziła nago po ulicach Los Angeles

nie kasować 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

"uroki " show biznesu. Wokalistka Mikromusic była molestowana: Artystka wyznaje 15 gru 2022 — Natalia Grosiak padła ofiarą molestowania. Wokalistka Mikromusic opowiedziała o swojej trudnej przeszłości i wskazała sprawcę.Pierwszy traumatyczny incydent wydarzył się w jej życiu, kiedy miała zaledwie 15 lat. Grosiak była molestowana przez kilkukrotnie od siebie starszego mężczyznę, mając zaledwie 15 lat. Artystka zdradziła, że sprawca był "50 lat starszym aktorem", jednak nie ujawniła jego nazwiska. Do kolejnej traumatycznej sytuacji doszło w życiu wokalistki zaledwie 5 lat później. - Mój oprawca wykorzystał moje zaufanie, po roku wspólnej pracy nad płytą, tego właśnie dnia próbował mnie upić. .. Grosiak podjęła wówczas bardzo trudną decyzję, zakończyła współpracę z napastnikiem, przez co straciła materiał, nad którym pracowała od roku. Nigdy więcej nie odebrała telefonu od mężczyzny. Artystka podkreśla, że przez kolejne lata dalej podobne sytuacje spotykały ją wielokrotnie. Wiele bólu przyniosło wokalistce zachowanie jej kolegi z czasów pracy w telewizji. Mężczyzna notorycznie ją napastował. - Kiedyś w końcu wybuchłam i zaczęłam publicznie na niego krzyczeć. Czeska ekipa filmowa... mnie wyśmiała... a on nie przestał znęcać się nade mną - wspomina gorzko Grosiak. Wokalistka wylądowała na terapii .. Przerwanie milczenia sprawiło, że dowiedziała się, iż podobne sytuacje spotykały jej koleżanki.