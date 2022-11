Amanda Bynes zmieniła się NIE DO POZNANIA! Po przebojowej dziewczynie z telewizji nie został nawet ślad (NOWE ZDJĘCIA)

Na początku swojej kariery 12-letnia Amanda Bynes zapowiadała się nadzwyczaj obiecująco. Prowadziła własny program telewizyjny, który był emitowany również w Polsce pod tytułem Szał na Amandę, dostawała główne role w filmach, stwierdzić można wręcz, że przetarła szlaki dla nieco późniejszych młodocianych gwiazd jak Miley Cyrus, Selena Gomez i pozostali idole stworzeni przez Disney Channel. Niestety z upływem lat z wielkiej kariery nie zostało już za wiele, a dziś nazwisko Bynes wymienia się przede wszystkim jako argument za tym, aby nie wpuszczać dzieci do show biznesu.

Na początku roku gwiazda została zwolniona z kurateli, którą sprawowała nad nią jej matka. Bynes , podobnie jak Spears, twierdziła, że instytucja prawna była wykorzystywana nie dla jej dobra, a przeciwko niej. Gdy więc aktorka odzyskała już pełnię zdolności do czynności prawnych, wielu jej fanów przypuszczało, że odrodzi się niczym feniks z popiołów. Niestety na powrót Amandy do gry będziemy musieli chyba jeszcze trochę poczekać.

Ostatnio paparazzi przyuważyli Amandę, gdy ta opuszczała właśnie gabinet kosmetyczny. Celebrytka mogła pochwalić się osobliwie długimi paznokciami i nową fryzurą. Do niedawna była bowiem widywana w długich do połowy pleców końskich ogonach. Teraz natomiast jej twarz zdobiła dość niezręcznie ucięta grzywka i poszarpane końcówki. Zaraz po wizycie u kosmetyczki Bynes przetransportowała się z tobołkami do najbliższej kawiarni.