Amanda Bynes została ZWOLNIONA z kurateli po prawie 10 latach!

ChoreGlowy 45 min. temu

To niech domanska jedzie do Rosji jak zachód taki zły albo do jej wszystkich sojusznikow jak Chiny Pakistan Meksyk Iran i zobaczy jak kobiety są traktowane w tych lepszych od USA cywilizowanych super krajach. Domanska już by była spalona żywcem albo ukamieniowana a w Chinach to nawet dziecka by mieć nie mogła niech się pouczy o polityce jednego dziecka a gdyby to była córka po porodzie by prawdopodobnie została zabita. Powinna po tym razem z koleżanka być skreślona w mediach bo to co piszą pare dni temu twierdził Ławrow i miedwiediew czyli one sieją dokładnie rosyjska propagandę gdyby robiły to w krajach które tak bronią skończyłby w łagrach na 20 lat albo otrute. Już chyba się zapomniało jak super było pod butem Rosji. A Rosja taka pokojowa to wrobiona we wszystko przez USA. Biedny putinek i Rosja jak zawsze niewinna to co robiła w Gruzji Czeczenii Syrii Afganistanie Tadżykistanie. Niosła misje pokojowa?!