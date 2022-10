Sława zniszczyła jej życie. Tak dziś wygląda Amanda Bynes (ZDJĘCIA)

Amanda zadebiutowała na wielkim ekranie dwie dekady temu - obsadzono ją w komedii "Duży, gruby, kłamczuch". W kolejnych latach sukces gonił następny sukces, a Amanda dała się zapamiętać z filmów takich, jak m.in. "Czego pragnie dziewczyna", "Ona to on" oraz "Lakier do włosów". Ostatni głośny projekt Amandy to "Łatwa dziewczyna" z 2010 roku. Mimo sławy i rzeszy fanów, wkrótce wpadła w nałogi i konflikty z prawem.