Amanda Bynes włóczy się po ulicach Los Angeles i popala elektronicznego papierosa

Laska ma bardzo ciężko w życiu, ze względu na problemy natury zdrowotnej i osobistej. Ok - życzę, aby wszystko jej się poukładało. Ale nurtuje mnie co innego- z czego takie osoby żyją? Skoro nie pracuje i odmawia brania udziału w przedsięwzięciach, które wiązałby się zarobkiem? Drogie ciuchy, ciągłe kawki na mieście. Tyle zarobiła, że się nie musi martwić do końca swoich dni? Zakładam, że sporo pieniędzy pochłonęło leczenie, walka z nałogiem plus pewnie jakieś kary finansowe za niewywiązanie się z ówczesnych umów (ze względu na problemy). Jakoś mi się nie chce wierzyć, to nigdy nie była gwiazda z jakiejś czołówki. Jakieś tantiemy? Pytam poważnie. Bo przeciętny człowiek, nawet nieźle zarabiający, gdyby dopadły go takie problemy, to gdyby nie pracował i nie miał bogatej rodziny, pewnie skończyłby na krawężniku.