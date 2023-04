Amanda Bynes trafiła do szpitala psychiatrycznego trzy tygodnie temu. Co dalej z aktorką? Rodzina ma plan

Sława zniszczyła jej życie. Amanda Bynes zmierzyła się z uzależnieniem i trafiła pod kuratelę

Amanda Bynes trafiła do szpitala psychiatrycznego po głośnym incydencie w Los Angeles

Pod koniec marca media obiegła wiadomość o nocnym incydencie Amandy Bynes. Gwiazda filmu "Ona to on" włóczyła się nago po ulicach Los Angeles, a następnie wsiadła do czyjegoś auta i sama wezwała policję. Trafiła wtedy na 72-godzinną obserwację do szpitala psychiatrycznego. Pobyt w placówce znacznie się jednak przedłużył - aktorka pozostaje pod okiem specjalistów już od niemal trzech tygodni. Z racji tego, że nie jest już ubezwłasnowolniona, sama może podejmować decyzje o leczeniu.