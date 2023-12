Amanda Bynes wróciła na Instagram po pobycie w OŚRODKU PSYCHIATRYCZNYM. Zwróciła się do fanów (WIDEO)

Do ubiegłego roku Amanda przebywała pod kuratelą matki. Wynikało to z jej licznych epizodów maniakalnych oraz uzależnienia od narkotyków. Zniesienie kurateli nie okazało się zbyt dobrą decyzją, ponieważ w marcu 37-latka trafiła do szpitala psychiatrycznego po tym, jak nago włóczyła się po ulicach Los Angeles. Kilka miesięcy później po opuszczeniu placówki aktorka przeżywała załamanie, wtedy też osobiście wezwała policję i wróciła do ośrodka.