Amanda Bynes znów trafiła do OŚRODKA PSYCHIATRYCZNEGO! Wcześniej została zatrzymana przez policję

O tym, że Amanda Bynes ma problemy zdrowotne natury psychicznej, media rozpisują się już od bardzo dawna. W 2022 roku aktorka została jednak zwolniona spod niemal 10-letniej kurateli matki. Niestety, wszystko wskazuje na to, że nie była to najlepsza decyzja. W marcu 37-latka trafiła do szpitala psychiatrycznego, po tym jak nago włóczyła się po ulicach Los Angeles.