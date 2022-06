Amber Heard oskarża Johnnego Deppa w pierwszym wywiadzie po "procesie dekady", że... OPŁACIŁ ŚWIADKÓW! "Jest uwielbianą postacią. Ludzie czują, że go znają"

Htgt 17 min. temu zgłoś do moderacji 14 14 Odpowiedz

Ciekawe dlaczego nie powołano na świadka chociażby tego menedżera plenerów, którego Deep pobił na planie filmowym w 2017 roku. Przecież to KOLEJNY przykład jego agresji i tego że rękoczyny nie są mu obce. I nikt by o tym się nie dowiedział gdyby nie to, że facet nie zgodził się podpisać zobowiązania do milczenia i.. stracił pracę! Pozwał Deppa i brawa za odwagę. Tylko jakoś długo czeka na proces i szkoda że nie odbył się ów proces PRZED procesem z Amber, bo teraz ludzie już tak zaślepieni w uwielbieniu dla Deppa, że na wszystko znajdą wytłumaczenie. Już ktoś tu w komentarzach bzdury pisał że niby to w obronie kobiety było. Nie, nic podobnego. Pan i władca (pijany i naćpany zapewne) nie chciał by zakończono zdjęcia, choć takie były warunki, by o którejś tam godzinie kończyć, ale jakim prawem ktoś "gwieździe" będzie mówić co robić, skoro on chciał dalej kręcić! Reżyser umył ręce, wysłał menedżera plenerów by przekonał Deppa, no i menedżer zarobił w żebra dwa razy. I tak to się załatwia niestety, że wszyscy podpisują zobowiązania o milczeniu, a potem ludzie wielce zdziwieni, że jakoś brak świadków na agresję Deppa czy inne sprawy. Wszystko załatwia kasa i właśnie takie zobowiązania za złamanie których też są wielkie koszta. Na planie tego samego filmu Depp ponoć szydził z kogoś, że zapłaci mu 100tys za uderzenie go w twarz! Co też świadczy o tym jak sobie kpi z tego, że można bić ludzi, zapłacić i spokój. Myślicie że Vanessa prawdę pisała o CUDOWNYCH 14 latach z nim? Cudowne lata z alkoholikiem, narkomanem, z agresywnymi zachowaniami? Moss też nie ma interesu wracać do tamtych lat, zgodziła się zeznawać tylko na temat jednej sytuacji i też nie wiemy co ją przekonało do tego, o tym że było między nimi burzliwie rozpisywano się w tamtych latach. Inne partnerki wspominały o jego bójkach, rzucaniu butelką, chorobliwej zazdrości. Zresztą sam w nagraniu mówił że przywalił Amber z główki, że woli wychodzić podczas awantur, by nie dochodziło do przemocy fizycznej do jakiej dochodziło wcześniej. To jak się zachowywał na nagraniu z kuchni też nie było normalne, ale okazało się że dla większości komentujących jest normalne, bo zaczęli go bronić, że "każdy tak robi" w nerwach. No nie, nie każdy. To świadczy o agresji, nie panowaniu nad sobą. Ludzie dali się omamić. Przygotowany PR, że niby pokora, szczerość, że tak sobie fajnie żartuje z fanami, taki kochaniutki bla bla. A to NIE JEST niewinna ofiara.