Amber Heard przyłapana PO RAZ PIERWSZY od zakończenia "procesu dekady"! Leciała prywatnym samolotem... (ZDJĘCIA)

Amber Heard ma obecnie sporo powodów do zmartwień. Mimo usilnych prób aktorce nie udało się przekonać ławy przysięgłych do swoich racji i teraz będzie musiała zapłacić eksmężowi ponad 10 milionów dolarów odszkodowania za zniesławienie . Podczas gdy 36-latka dopracowała się reputacji jednej z najbardziej znienawidzonych gwiazd w Ameryce, Johnny Depp znów jest u szczytu popularności.

Nawet po zakończeniu sądowej szopki obrońcy gwiazdora, Camille Vasquez i Ben Chew wciąż nie mogą dać jej spokoju. Kilka dni temu w rozmowie z dziennikarzem stacji ABC prawniczka stwierdziła, że na podstawie przedstawionych dowodów ława przysięgłych zwyczajnie nie mogła podjąć innej decyzji, jak tylko opowiedzieć się po stronie Johnny'ego . Chew dodał, że jego klient, w przeciwieństwie do strony przeciwnej, wykazał się pokorą.

Gdy 1 czerwca "proces dekady" wreszcie dobiegł końca, Heard na kilka dni zapadła się pod ziemię. Dopiero w piątek paparazzi udało się sfotografować skompromitowaną celebrytkę, gdy wysiadała z prywatnego samolotu na lotnisku w New Jersey w asyście siostry, Whitney Heard Henriquez. Aktorka miała na sobie elegancką bluzkę w kolorze khaki, do której dobrała rozszerzane, czarne spodnie z wysokim stanem i czółenka ze szpiczastym noskiem. W dłoni Heard dzierżyła torebkę Saint Laurent za 13 tysięcy złotych. Starannie ułożone blond włosy gwiazdy "Aquamana" powiewały na wietrze, gdy wsiadała do czekającego na nią SUV-a.