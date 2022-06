Johnny Depp debiutuje na TikToku: "Ruszamy do przodu"! Rzeczniczka Amber Heard REAGUJE

22. 16 min. temu zgłoś do moderacji 0 9 Odpowiedz

Amber jak widać po procesie i zdziwienie w oczach że człowieka prawdę z czasem się poznaje to jednego tylko żałuje ,że mu się oddała bo takiego śmiecia ludzkiego nigdy nie wyrwała i patrz jednak wygrała w konkursie Lali, która bzyknie największego śmiecia próżnię ta opowiada koleżankom i wygrywa. Amber nie chciała ale wygrała. Wyrok i siano nie ważne, ma na kupce policzone tylko szkoda tego oddania w nocy miłości to tera wstyd aż do porzygania. Tylko niech nie komentuje tego tu żadna Lala bo za dużo tu działań z wpływem zdania bo wy macie czasem zmysły zaburzone,i jak słucha to się gapi albo ręce na biodra zakłada, jak mówi że słucha to nie rozumie co, jak sama mówi to potem pyta o czym mówiła przed chwilą, no i interesują tylko łapki w górę te które mają tak samo zrozumiane po wyrazie jak ktoś gównem kogoś tu rzuci to reszta reaguje łapką, że fajnie jak ktoś rzuci kupą słowną w drugiego..to ludzie lubią sami we fotelu przed płaskim ekranem a w odbiciu takie samo z drugiej, ważne że toto samo a dodo rasa tu mała i zero zizi dana tonie i konie ci tyle ile waga mu unana tu sisi dod Azato co tuta ka dana tonic semsykten hela tosam a za niezrozumienie w dół