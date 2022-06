Johnny Depp delektuje się zwycięstwem z gromadą fanów w pubie w New Castle (ZDJĘCIA)

Sąd hrabstwa Fairfax w stanie Virginia podjął ostateczną decyzję - Amber Heard oczerniła byłego męża Johnny'ego Deppa w artykule dla The Washington Post z 2018 roku, sugerując, że aktor znęcał się nad nią fizycznie w trakcie trwania ich związku. Przez długie 6 tygodni najbardziej medialnego procesu ostatnich lat Heard nie była w stanie wykazać winy Deppa, dzień w dzień prezentując coraz to mniej przekonujące argumenty. Depp tymczasem podbudował swój wizerunek na oczach milionów gapiów i po latach życia w cieniu dumnie wrócił do pierwszej ligi hollywoodzkich gwiazd.