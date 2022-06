Amber Heard KOMENTUJE werdykt sądu w "procesie dekady": "ROZCZAROWANIE, które odczuwam, jest nie do opisania"

Heard nie kryła rozczarowania werdyktem. Celebrytka otwarcie stwierdziła, że przedstawione przez nią dowody nie były wystarczające, by wygrać w sądzie z wpływowym byłym partnerem. Podkreśliła także, że decyzja sądu w Wirginii wydana w sprawie jej i Deppa to krok wstecz dla wszystkich kobiet.

Rozczarowanie, które odczuwam dzisiaj, jest nie do opisania. Jestem załamana, że góra dowodów wciąż nie wystarczyła, by przeciwstawić się nieproporcjonalnej sile i wpływom mojego byłego męża. Jestem jeszcze bardziej rozczarowana tym, co ten werdykt oznacza dla innych kobiet. To porażka. Cofa zegar do czasów, kiedy kobieta, która zabrała głos i przemówiła, mogła zostać publicznie zawstydzona i upokorzona. Wyrok oddala przekonanie, że przemoc wobec kobiet należy traktować poważnie - możemy przeczytać w oświadczeniu Amber.