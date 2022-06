To koniec "procesu dekady"! Johnny Depp i Amber Heard USŁYSZELI WYROK!

Majka 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Nie! Typowe dzialanie z zamyslem zniszczenia przeciwnika. Uwiodla go, a jak stwierdzila, ze go ma, to robila z niego idiote. On potrzebowal osoby wygladajacej jak ona, ale z umiejetnosciami psychoterapeutki. Niestety, widac bylo w tych roznych jej nagraniach, ze manipulowala nim, znajac jego slabe strony i wykorzystywala je z premedytacja, przeciwko niemu. On myslal, ze znalazl holiludzka troche zwariowana terapeutke, a nie cyniczna graczke, i tak to sie skonczylo, jak sie skonczylo.