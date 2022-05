Johnny Depp VS Amber Heard - wygłoszono MOWY KOŃCOWE! Prawnicy aktora nie biorą jeńców: "Jest na tej sali sprawca przemocy i nie jest to pan Depp!"

Eee 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dzisiaj bylo ciekawie. Elaine kompletnie zagubiona jak zreszta od samego poczatku, jak tylko zaczela mowic tak wkolo sie powtarzala. Absolutnie nie maja nic dobrego do powiedzenia, nie maja dowodow ani czym siebie I Amber bronic. I tez tak wygladaja ich przemowienia. Camille dzisiaj to dala czadu 🔥 poprostu przygotowana I do rzeczy odrazu przystapila. Mowila z sensem I nie obierala w bawelnie tylko cala prawde o Amber powiedziala I o jej cudownej grze aktorskiej jak ich klamstwach ciaglych, zmian zeznan I o tym jak wszyscy swiadkowie Deppa klamia I caly swiat a tylko ona mowi prawde. I o tym jak niby miala obrazenia po biciu a w ogole nie ma zadnych medycznych reportow. Tylko zdjecia, zdjecia Deppa jak spi lub balagan w pomieszczeniach. Jak Camille powiedziala, skoro Depp jest taki winny to dlaczego wytoczyl Amber proces I chcial zeby byl proces publiczny, dla calego swiata by wszyscy widzieli?? Nie ma to w ogole sensu, wtedy stracil by wszystko, wszystko. Owszem jest narkomanem I alkoholikiem ale napewno nie damskim bokserem. Werdykt prawdopodobnie we Wtorek. Poniedzialek jest dzien wolny w USA.