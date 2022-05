Prawniczka Johnny'ego Deppa MIAŻDŻY Amber Heard: "Twoje KŁAMSTWA zostały obnażone!"

Pola 2 godz. temu zgłoś do moderacji 243 44 Odpowiedz

Dwie smutne osoby. Co do obrońców Deppa. Byłam z osobą uzależniona 9 lat. Ciągle kłamstwa niszczenie mienia, przysięganie poprawy... potem znowu branie. Tu popchnie, potem zrzuci winę na narkotyki. To niszczy człowieka. Nie rozumiem Amber i jej "odwdzięczania" się poprzez chęć zniszczenia go. Ja mojemu byłemu życzę zdrowia i szczęścia. Ale znam jej ból miłości i chęci pomocy i frustracji z tego, że ukochana osoba cie rani i ciągle okłamuje. Nie wierzę w jej historię znecania się, bo wygląda na chęć pogrążenia go za wszystkie krzywdy. Jednak on - nie był dobrym człowiekiem. Niszczył ją może nie fizycznie, ale psychicznie. Szkoda, że przez jej kłamstwa obraz ofiary z osoby współuzależnionej jest teraz taką groteską.