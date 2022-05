Johnny Depp ostro reaguje na oskarżenia Amber Heard o przemoc: "NIEDORZECZNE, UPOKARZAJĄCE, BRUTALNE I FAŁSZYWE"

Hshs 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Depp po prostu ma lepszy scenariusz i lepiej go gra 😃dlatego zrobił kariere, dlatego ludzie go lubią. Ze obydwoje są podkręceni to wiadomo. Dwóch toksykow w jednej relacji. Czy to ważne które zachowania są dla nas latwieksze do zaakceptowania a które trudniejsze (np fakt ze spoko tolerujemy ze on ćpał bo przecież ona o tym wiedziała i w Hollywood każdy tak robi 🙄). Teraz walczą tylko o przychylność opinii publicznej i tu się rozgrywa prawdziwa walka i ten wyrok będzie dla nich ważny, nie jakieś ustalenia sądu czy ławy przysięgłych. A depp ma opanowane do perfekcji to swoje ekscentryczne zachowanie w każdej sytuacji, które przysporzyło mu tyle fanów. Amber idzie gorzej. Byli siebie warci No a skutki jakie są każdy wodzi: kobieta zapewne jak zwykle będzie ta najgorsza a z faceta zrobią bohatera. Chociaż zasługują na dokładnie to samo.