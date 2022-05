Kate Moss POGRĄŻA zeznaniami Amber Heard! "Johnny Depp nigdy nie zepchnął mnie ze schodów"

Przykre 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 8 Odpowiedz

Przyglądnijcie się kiedy dokładnie mówiąc "Nie zepchnął mnie z żadnych schodów" spojrzała w lewo :))) Kłamie jak z nut. Ciekawe co Johnny ma na nią, że go broni. Amber jest naiwna skoro myśli, że jego EX go pogrążą. To tak nie działa niestety. Kobiety się nie wspierają :( Mają za dużo do stracenia. Każda kobieta wie jak ciężko obronić się bez pomocy mężczyzny przed przemocowym mężczyzną, dlatego często wpadają z jednego toksycznego związku w drugi. Moss przeskoczyła z Deppa na Pete'go Doherte'go, kolejnego ćpuna niestety.