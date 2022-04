Amber Heard POGRĄŻY Johnny'ego Deppa? Pokazała kompromitujące fotografie z narkotykami (FOTO)

Proces sądowy Amber Heard i Johnny'ego Deppa to prawdziwa pożywka dla mediów plotkarskich. Od dwóch tygodni byli małżonkowie obrzucają się najgorszymi oskarżeniami i podają do publicznej wiadomości kompromitujące materiały. Dowiedzieliśmy się już między innymi o takich szczegółach z ich życia małżeńskiego jak odcięty palec, gwałt butelką czy fekalia w pościeli.

Mimo to nikt nie myślał chyba, że to już wszystkie kompromitujące tajemnice, którymi w sądowej walce podzielą się z nami byli małżonkowie. Teraz do gry weszły narkotykowe wybryki.