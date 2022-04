Linia obrony Amber Heard chwieje się w posadach! Marka kosmetyczna obnażyła KŁAMSTWO aktorki

Facet 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Widzę, że w komentarzach nie brakuje kobiet, które w życiu kierują się różnymi narządami, ale nie mózgiem. Bronią, czym się da, wspierają, solidaryzują się z "biednym, kochanym Deppem". Człowieka, który chleje, ćpa, zdradza, wymienia kobiety na młodsze modele, bije się (a nawet kobiety - sąd uznał aż kilkanaście przypadków pobić tej Amber), wszczyna awantury w miejscach publicznych, rozwala pokoje hotelowe. :) Inteligentna kobieta nie chciałaby mieć z nim nic wspólnego, czułaby do niego obrzydzenie. Zastanawia mnie, jak bardzo trzeba mieć ... w głowie, żeby tak zawzięcie usprawiedliwiać te wszystkie zachowania, lub wręcz wierzyć/udawać, że żadne z nich nigdy nie miało miejsca? Wybaczcie. Jeden przypadek da się spreparować, sąd się czasem pomyli, ale aż kilkanaście razy? No normalnie mistrzyni zbrodni, najgenialniejszy czarny charakter w historii. A Karyny mają lepsze rozeznanie od składu sędziowskiego, bo przez pół godziny poczytały to, co zaserwował im serwis plotkarski. Chodzi o to, że w filmach tak ładnie prezentuje się w rolach cudaków, że wszystko można mu przebaczyć, czy o co dokładnie? Przecież nasi najbardziej krytykowani celebryci roku 2022 to przy nim pestka.