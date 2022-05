Była partnerka Johnnego Deppa twierdzi, że rzucił przy niej butelką wina: "Był pijany przez większość czasu"

Meh przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

'dokładnie opisała jak w jej obecności rzucił butelka. Nie była jednak w stanie określić czy butelka była pełna lub czy kogoś trafiła' xD noo to bardzo dokładnie. Poza tym myślę, że gdyby rzucił butelką w KOGOŚ to dokładnie by to pamiętała. No chyba, że była naćpana i pijana bardziej od niego 😬