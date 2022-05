Prawniczka Johnny'ego Deppa reaguje na pytanie o ROMANS z aktorem! (WIDEO)

Gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 25 1 Odpowiedz

Jak myślicie co mam zrobić? Dziewczyny w pracy organizują imprezę. Dowiedziałam się przez przypadek w tą sobotę. Myślałam że któraś podejdzie i zaprosi mnie. Ale okazało się ze mnie pominięto. Czuję się kiepsko bo są na codzień miłe i ja też jestem miłą do nich. Nie jestem jakoś bardzo wygadana i towarzyska ale czuję się kiepsko. Trudno mi będzie udawać że mnie to nie rusza. Nie wiem jak się zachować?