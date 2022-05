Amber Heard GRILLOWANA w sądzie. W przeszłości miała być zatrzymana za POBICIE, a obrażenia Johnny'ego Deppa nazwała... "FOTOMONTAŻEM"

woman 1 godz. temu zgłoś do moderacji 95 2 Odpowiedz

ta jej prawniczka to porażka, w ogóle nie przygotowana, wymyśla pytania na bieżąco, mota sie, myli, co chwilę podejścia do sędzi, a podobno to jedna z najlepszych prawniczek, jest przewidywalna, i ten wymysł z gitarą 😂 ze niby amber pozowała a nie grała, bo wcześniej powiedziała, ze nigdy nie grała, a nagranie krąży po siecie jak siedzi i gra i spiewa i to jest właśnie to POZOWANIE z gitarą 😂 porażka za porażką. Już przegrała bo nie dała 7 baniek na fundacje a mowila, ze dała. Nie ma ani jednego dowodu, ze depp ją bił, ani jednego, tylko fotki amber co nie jest żadnym dowodem, i mnóstwo fotek jak depp śpi🤣 Natomiast depp ma wyraźnie nagrania audio jak amber sama przyznaje, ze go biła. Więc na podstawie tego sprawa jasna do rozstrzygnięcia. Amber myślała, ze jej histerie ujdą płazem i może zgrywać ofiarę publicznie nie licząc sie z konsekwencjami.