Amber Heard odpowiada na zarzut, że WYPRÓŻNIŁA SIĘ w łóżku Johnny'ego Deppa: "To obrzydliwe"

Przede wszystkim uważam, że to nie jest zabawne. Nie byłam w nastroju do żartów. Moje życie się rozpadało. Zostałam zaatakowana w moje 30. urodziny... to naprawdę nie był radosny czas i nie sądzę, żeby to było zabawne, kropka. To obrzydliwe - stwierdziła.