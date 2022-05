Johnny Depp sugeruje, że Amber Heard WYMYŚLIŁA plotkę o upadku Kate Moss ze schodów. "Wzięła tę historię i obróciła w bardzo paskudny incydent"

Johnny Depp i Amber Heard już od ponad miesiąca toczą sądową batalię, co rusz obrzucając się wzajemnie kolejnymi oskarżeniami i zaskakując media sensacyjnymi szczegółami swojego burzliwego związku. W ostatnich dniach w "procesie dekady" zeznawały byłe partnerki aktora - Ellen Barkin oraz Kate Moss. Zeznania pierwszej z kobiet nie ukazały raczej Deppa w najlepszym świetle - aktorka przed sądem w Fairxax mówiła m.in. o uzależnieniu aktora od alkoholu i narkotyków, twierdziła także, iż ten w jej obecności rzucił butelką. Czwartkowe przesłuchanie Moss przechyliło jednak szalę na korzyść gwiazdora.

Kate Moss nie stawiła się w sądzie w Wirginii osobiście. Zgromadzeni zobaczyli więc jej zeznania dzięki wideokonferencji. Podczas przesłuchania modelka odpowiedziała na pytanie dotyczące incydentu, do jakiego miało dojść między nią a Johnnym Deppem na Jamajce w latach 90. Amber Heard w jednym z wcześniejszych zeznań wspomniała bowiem, że gwiazdor lata temu miał rzekomo zepchnąć Moss ze schodów. Modelka zaprzeczyła tym rewelacjom, zeznając pod przysięgą, iż podczas pobytu na Jamajce faktycznie doznała bolesnego upadku, lecz był to jedynie przykry wypadek. Jak zapewniła, wówczas poślizgnęła się na mokrych od deszczu schodach, a Depp błyskawicznie ruszył jej na ratunek.

Tego samego dnia w sądzie w Fairfax ponownie przesłuchany został Johnny Depp. Tym razem aktor opowiedział m.in. o niesławnym incydencie z odciętym palcem, twierdząc, iż stracił część kończyny, po tym, jak Amber rzuciła w niego butelką wódki. Powiedział także, że podczas miesiąca miodowego w 2016 roku żona miała podbić mu oko. Aktor na sali sądowej odniósł się także od anegdoty, o którą została zapytana Kate Moss. Co ciekawe gwiazdor wyraźnie zasugerował, że Amber... wymyśliła plotkę o upadku modelki ze schodów.

Depp zapewnił, że przedstawiona przez Moss wersja zdarzeń jest jak najbardziej prawdziwa. Aktor zeznał, że w trakcie związku z Heard opowiedział jej o incydencie. Johnny podkreślił, iż dokładnie pamięta moment, w którym Heard poznała wspomnianą historię. Jak stwierdził, tamtego dnia padało, a do wypadku Moss doszło właśnie podczas ogromnej ulewy. Według aktora celebrytka doskonale wiedziała, że upadek Moss ze schodów był jedynie nieszczęśliwym wypadkiem i wymyśliła historię o rzekomym zepchnięciu.

Nigdy nie doszło do sytuacji, w której zepchnąłem Kate ze schodów, jednak ona [Heard - przyp. red.] wypluła to z siebie trzy razy - dodał gwiazdor.

Zapytany o wspomniany incydent, Depp powiedział, że tego dnia opuścił dzielony z Moss bungalow kilka minut przed nią. Gdy czekał na zewnątrz, zaczęło obficie padać. W pewnym momencie modelka wyszła z domku i próbując zejść po schodach, poślizgnęła się i wylądowała na plecach. Gwiazdor przyznał, że jego była "wyraźnie odczuwała fizyczny ból", więc błyskawicznie podbiegł do niej, by upewnić się, że jest cała. To cała historia - zapewnił.