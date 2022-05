Amber Heard twierdzi, że Johnny Depp dopuścił się względem niej serii POWAŻNYCH NADUŻYĆ: "Wymiotowałam, NA PODŁODZE BYŁA KREW"

Gość 17 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Już niezła nagonka się na nią nakręciła, ale to że jest zaburzona nie znaczy że on nie jest i że jej pozostawał dłużny w czymkolwiek. Jeśli do takiego stopnia związek był toksyczny to winni są oboje. Pokazywała nagranie gdzie szaleje po kuchni jak dzikie zwierzę, trzaska szafkami, biedny misio oczywiście przez nią sprowokowany, tak? Dajcie spokój. O byłej żonie pisał w sms obelżywe uwagi, o Amber że ma ochotę ją zabić i gwałcić jej zwłoki. Sądzicie że do niej powstrzymał się z takimi uwagami? Ja nie sądzę. No nie ma co, wspaniały facet xD jak dla mnie to stoczył się na dno, dokładnie tam gdzie jego miejsce na ten moment póki nie wyjdzie z uzależnień. Ona też już jest skończona i na bank ma coś w głową, trafiła kosa na kamień i ujawniły się w tej kombinacji toksyczności obojga. Jak Depp składał zeznania to tez widziałam tam masę aktorstwa, teatralne zacinanie się, szukanie słów, przeciąganie. Żałośni są, oboje.