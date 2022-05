Ekspertka sądowa twierdzi, że Amber Heard była OFIARĄ PRZEMOCY ze strony Deppa. Miał ją zmuszać do seksu oralnego, PENETROWAĆ BUTELKĄ...

Były chwile, kiedy zmuszał ją do uprawiania seksu oralnego, kiedy był zły. To nie były chwile miłości, to były chwile gniewu . Chwile dominacji, chwile, w których próbował przejąć nad nią kontrolę - mówiła lekarka z Nowego Jorku.

Psycholog opowiedziała też o ataku, do którego miało dojść, gdy para była w Australii, podczas kręcenia piątej części filmu Piraci z Karaibów. Depp miał krzyczeć "Zabiję cię" i włożyć butelkę do ciała Heard . Hughes zaznała w sądzie, że aktorka mówiła jej później, że w momencie domniemanej napaści "miała nadzieję, że butelka, którą Depp ją penetruje, nie była pęknięta" .

Przypomnijmy, że Depp i jego prawnicy kategorycznie zaprzeczali, by kiedykolwiek doszło z jego strony do jakiejkolwiek przemocy. Doktor Hughes miała inne zdanie. Przyznała, że widziała Heard przez ponad 21 godzin w Nowym Jorku i dodatkowo poczyniła osobiste obserwacje w styczniu 2021 r. Wyznała, że choć "zawsze podchodzi do oceny sądowej ze zdrową dawką sceptycyzmu", to w przypadku Amber nie ma mowy o udawaniu traumy, jak twierdzą świadkowie Deppa.