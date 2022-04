Johnny Depp wspomina, jak Amber Heard miała go niemal POZBAWIĆ PALCA: "Patrzyłem na własne wystające kości. Krew LAŁA SIĘ STRUMIENIEM"

Dobra 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Zal mi osób, które wierzą w te nagonkę na Amber. Powiem wam jak to wyglada w uk. Depp przegrał proces, ponieważ Amber zeznala, ze pobił ja 14 razy, a przed sądem udowodniła 12 przypadków. Odwołał się i przegrał ponownie. Zwolnili go z wszystkich brytyjskich produkcji. Aby wygrać w USA musi udowodnić, ze Amber kłamała, a to niemozliwe. Miała dowody, świadków i wyrok jest prawomocny. Wyrok z USA nie jest w stanie anulować wyroku sadu w UK. Ale jak mowie, on nawet nie jest stanie wygrać w Stanach. W najlepszym wypadku udowodni jej zdradę i ze go uderzyła. Zerknęłam do tego wyroku, który ktoś tutaj dodał. Tam jest wyraźnie napisane, ze Depp pobił ja 12 razy. Dlaczego nadal się kłócicie, ze to nieprawda? Depp miał nadzieje wygrać w jakiejś Virginii, ale sąd uwzględnił wyrok z uk i ochrania ja prawem anti-slapp, a to znaczy, ze nie ma już szans wygrać. Jedynie może udowodnić, ze ona tez go biła. Może także zostać oskarżony o próbę zastraszania ofiar przemocy, bo przegrał już w uk, a teraz ciąga ja po sadach w USA.