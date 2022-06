Johnny Depp WYDAŁ OŚWIADCZENIE po wyroku! "Prawda NIGDY NIE GINIE"

Angela 7 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Jak ktoś śledził życie Deppa od samego początku jego kariery ten wie, że nigdy świętoszkiem nie był. Dragi, alkohol - to wszystko było u niego na porządku dziennym dopóki nie urodziły mu się dzieci. Wtedy trochę spokorniał. Przyznawał sie do tego nawet w wielu wywiadach. Ale wszystko do czasu gdy nie poznał takiej Amber.... Na moje oboje są siebie warci, oboje nawzajem się niszczyli, a ten protest to tylko przekomarzanie się na słowa, kto robił to dobitniej i bardziej. Kpiną jest wygrana Deppa. Kpiną jest ten cały proces. I jeszcze Amber ma mu płacić? Oboje powinni bulić kasę najlepiej na jakiś szczytny cel - walkę z przemocą fizyczna, psychiczną czy tym podobne. A tak wymienia się tylko cashem, powiedza sobie do widzenia i tyle w temacie. Żałośni są oboje. Za Amber nigdy nie przepadałam, ale Depp wcale nie jest od niej lepszy.