Amber Heard chce ODWOŁAĆ SIĘ od wyroku w procesie przeciwko Johnny'emu Deppowi!

Najbardziej szokujące jest to, jak wiele kobiet wypowiadających się na forum uważa, że bezpodstawne pomówienie mężczyzny (co zostało jednoznacznie udowodnione zeznaniami świadków i nagraniami) powinno i tak bezwzględnie skutkować ukaraniem faceta... Gdyby J. Depp przegrał oznaczałoby to jedno - każda kobieta pod wpływem złego humoru może oskarżyć mężczyznę o przemoc i zostanie on skazany nawet jeśli udowodni swoją niewinność. To nie jest feminizm. To jest PATOFEMINIZM.