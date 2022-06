Amber Heard zostanie CAŁKOWICIE USUNIĘTA z drugiej części "Aquamana"? Przez przegrany "proces dekady" może ją zastąpić INNA AKTORKA...

Jeszcze niedawno cały świat żył "procesem dekady", w którym Johnny Depp i Amber Heard dochodzili swoich praw przed sądem. Aktor oskarżył ekspartnerkę o zniesławienie, ona z kolei zarzuciła mu przemoc fizyczną i psychiczną w czasie ich małżeństwa. Choć oboje robili, co mogli, aby pogrążyć drugą ze stron, to ostatecznie szala zwycięstwa przechyliła się na korzyść Deppa.

Od czasu wyroku Amber Heard nie ma najlepszej prasy i coraz głośniej mówi się, że została moralną (i podobno także finansową) bankrutką. Jedną z kwestii, które przewijały się w mediach jeszcze w trakcie "procesu dekady", była rola aktorki w filmie "Aquaman and The Lost Kingdom" . Fani składali nawet podpisy pod petycją o usunięcie jej z obsady.

Teraz z kolei portal "Just Jared" dotarł do nowych informacji w sprawie. Jak się dowiadujemy, Amber podobno została niemal całkowicie wycięta z produkcji , co jest efektem właśnie przegranego procesu z Deppem. Niestety nie wszystkie sceny można było wyciąć, dlatego część z nich zostanie ponoć nakręcona na nowo i pojawią się w nich Jason Momoa, Nicole Kidman oraz nowa aktorka, która ma przejąć jej rolę w tym i kolejnych filmach .

W aktualizacji do artykułu zaznaczono jednak, że choć obecność Amber w filmie ograniczono praktycznie do minimum, to wciąż ma "małą rólkę" i nie została z niego wycięta całkowicie. Wciąż zagadką pozostaje jednak kwestia tego, kto i w jakich okolicznościach miałby przejąć jej obowiązki na planie w dokrętkach, a czas do premiery niebezpiecznie się kurczy.