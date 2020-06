Ambitna Anna Lewandowska relacjonuje trening z przyjaciółką i zapowiada: "LEWA WRACA DO FORMY"

looka 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Dopiero co widziałem jej wypowiedź, że po pierwszej córce wróciła do formy po 2 tygodniach. Hahaha. To niemożliwe. Nadal działają hormony, które blokują organizm. Niech przestanie okłamywać kobiety, bo one potem mają doła, że Ania dała przecież radę, a one nie. Szanowne Panie, ona ma takie same problemy po ciąży jak wy, tylko pokazuje to co chce byście widziały