Amerykanka obwołana NAJBARDZIEJ SKĄPĄ MILIONERKĄ na świecie nie myje sztućców i żywi się... KOCIĄ KARMĄ

Ja swego czasu bardzo dużo zarabiałam to było jeszcze zanim zaszłam w ciążę. Miałam 20tys na mieciac- teraz mam 7/mues. Pracowałam całe weekendy i często też dodatkowo w popołudnia. To było kilka lat temu więc jeszcze przed tą gigantyczna inflacja. Stać mnie było na wszystko ale...popadłam w paranoje. Oszczędzałam na wszystkim. Liczyłam ile zużywam prądu ile gazu. Kąpałam się w pracy w łazience jest prysznic! Jeśli w domu to tylko co tydzień. Żeby nie zużyć wody. Niestety był bojler więc cała zimę myłam garnki w lodowatej wodzie. Kaloryfery na 18st. Jeden zmywak przez rok. Proszek do prania brałam zawsze podczas wizyty u rodziców. To samo z jedzeniem brałam ile się da od innych ew zjadałam dużo u znajomych i rodziny. Nic nie kupowałam. Szampon wystarczył mi na 2lata jedna butelka bo tak rzadko myłam głowę. Wstyd mi teraz za to. Nie wiem co myśleli o mnie inni. Myśleli że nie mam grosza a byłam skapcem. Miałam aplikacje gdzie wydawałam każdy wydany grosz i wszystko podliczałam. Dopiero mąż mnie wyleczył z tego pokazał że trzeba żyć a nie tylko odkładać obsesyjnie.