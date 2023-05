"Siostry wielkiej wagi" schudły razem PRAWIE ĆWIERĆ TONY i są dziś nie do poznania. Pokazały się w wieczorowych stylizacjach (FOTO)

Tammy i Amy Slaton znalazły się w centrum medialnego zainteresowania dzięki udziałowi w show TLC "Siostry wielkiej wagi" . Program dokumentował ich walkę o nowe życie, co wiązało się z ogromną otyłością, z którą obie się zmagały. Na początku przygody z telewizją Tammy ważyła aż 325 kilogramów, jej siostra z kolei 180. W 2022 roku media informowały, że pierwsza z sióstr musiała być hospitalizowana z powodu ciężkiej niewydolności płuc.

Tammy i Amy Slaton na nowych zdjęciach. Nie uwierzycie, jak teraz wyglądają

Na szczęście stan Tammy udało się ustabilizować, jednak dla własnego dobra musiała kontynuować walkę o znaczny spadek wagi. Droga jej siostry do powrotu do normalności była może mniej kręta, ale też pełna wyrzeczeń i ciężkiej pracy. Od czasu, gdy u progu sióstr stanęła ekipa z kamerami, obie zrzuciły łącznie już ponad 200 kilogramów. Nic zatem dziwnego, że ledwo przypominają same siebie sprzed lat.