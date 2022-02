Tammy Slaton z programu "Siostry wielkiej wagi" TRAFIŁA DO SZPITALA! Straciła 50 kilogramów, wcześniej ważyła 290...

Jak? 😳😳😳 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Kurczę, wiem, że otyłość to straszna choroba - szkoda mi tej dziewczyny i w ogóle, ale zawsze w takich przypadkach zastanawiam się, ile trzeba żreć, aby doprowadzić się do takiego stanu? Obecnie ważę jakieś 66kg/170cm wzrostu - nie jestem z tego zadowolona, bardzo ciężko mi schudnąć 6kg, a to dlatego, że właśnie lubię jeść. Jem dużo, nierzadko "pod korek", a taką wagę utrzymuję już ładnych lat, nie tyję. Powtórzę jeszcze raz: ile trzeba żreć, żeby doprowadzić się do takiego stanu? Dla mnie jest to niepojęte...