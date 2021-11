Podcasterka Justyna Mazur walczy z hejtem z powodu otyłości: "Panuje BŁĘDNE przekonanie, że można PO PROSTU SCHUDNĄĆ"

gosc 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

"Ojejciu ale przytyłaś" - to jest hejt? Gdyby ktoś jej napisał "ojejciu ale schudłaś" to też byłby hejt? To jest może niekulturalna uwaga, ale moim zdaniem nic więcej.... Nie ma w tym nawoływania do nienawiści, nie ma słów powszechnie uważanaych za obraźliwe, nie ma dyskrymiancji. Jest tylko stwierdzenie faktu. Teraz takie czasy, że każdy jest oburzony, a już tym bardziej jak ktoś powie prawdę prosto z mostu i jest bezpośredni. Osobiście nie jestem fanką białych kłamstw i spijania sobie z dzióbków, ale oczywiście co kto woli. Ps. Wysłuchałam dwóch podkastów pani Justyny i osobiście uważam, że były one przesadzone pod względem wplatania własnych opinii podkasterki między fakty, czego osoba wcześniej nieznająca temat, mogła nie wychwycić. Np. jedna z ofiar została "zdiagnozowana" przez panią Justynę jako ofiara związku kazirodczego, kiedy była w relacji ze znajomym własnych rodziców. A fakty są takie, że ta dziewczyna nie była w żaden sposób spokrewniona z tym znajomym rodziców, nie była też przez niego przysposobiona. Pawo w tej kwestii w Polsce jest jasne - odsyłam do Wiki, gdzie odnosi się kazirodztwo do "wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry". Nie znając osobiście tej ofiary, nie mając wglądu do jej kartoteki medycznej (ponieważ chodziła do psychologa), osobiście nie pozwoliłabym sobie wyrażać takich opinii wplatając je między fakty dotyczące sprawy, bo uważam to za nadinterpretację.