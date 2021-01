Piers Morgan oburzony "PROMUJĄCĄ OTYŁOŚĆ" okładką "Cosmopolitan"

Bogna 9 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

W artykule do którego odnosi się ta okładka jest napisane, że wszyscy ludzie powinni uprawiać sport dla zdrowia. Zauważcie, że tak nawet nie jest napisane "ona jest zdrowa" tylko "to jest zdrowe" w znaczeniu "sport jest zdrowy dla każdego". Ludzie zobaczą grubą dziewczynę i tracą natychmiast rozum i jedyne co potrafią krzyczeć to "brzydko! Promowanie otyłości!". Grubi ludzie są, byli i będą. Większość z nich nie schudnie i jasno wskazują na to wszelkie badania naukowe - dieta ma jakieś 5% szans na spowodowanie trwałej utraty wagi, sport jest prawie bez znaczenia, choć oczywiście zdrowy pod innymi względami. Przez ludzi, których to oburza przemawia bardziej strach, że sami mogliby tak wyglądać i być podobnie traktowani niż prawdziwa troska o cudze zdrowie. Jeśli dzięki tej okładce kilka grubych dziewczyn zacznie ćwiczyć jogę to było warto, bo odpowiedzcie sobie szczerze na pytanie - czy przyszło wam do głowy przytyć, bo zobaczyliście na zdjęciu grubą kobietę?