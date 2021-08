Dominika Gwit odpiera zarzuty o promowanie otyłości: "Ja sobie mieszkanie na trzecim piętrze BEZ WINDY kupiłam, żeby mieć JESZCZE WIĘCEJ RUCHU!"

Rajska 1 godz. temu zgłoś do moderacji 55 5 Odpowiedz

Co ja mam zrobić ze współpracownikiem, który nie utrzymuje higieny osobistej. Od miesiąca chodzi w tych samych spodniach dresowych i podkoszulce. Cuchnie potem. Kupiłam dyfuzor do kontaktu, bo już myślałam, że zwymiotuję. Na samą myśl, że mam wziąć od niego papiery przyprawia mnie o mdłości. Mówiłam kierownikowi, to mnie zbył i powiedział, żebym to ja z nim porozmawiała. Ma to gdzieś, bo z nim nie siedzi i nie wącha tych smrodów