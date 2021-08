Dominika Gwit GASI HEJTERKĘ obrażającą jej wygląd: "Takie osoby, nie wiedzą, CO TO SZACUNEK"

... 2 dni temu zgłoś do moderacji 476 32 Odpowiedz

"ALE jesteś gruba", usłyszałam niedawno na powitanie od cioci, której nie widziałam siedem lat. Fakt, ostatni raz widziała mnie na moim ślubie, gdzie byłam szczuplutka, więc mogła być zaskoczona, nie sądziłam jednak, że to przytyłam bedzie dla niej najbardziej istotna informacja. Nie bylo wazne co przeszlam(moja chorobą, śmierć dziecka), co udało mi się osiągnąć tylko to ze jestem gruba. Ludzi tak łatwo oceniać, wsadzać do jednego worka. Zastanówcie sie czasem, ..słowa mogą ranić jak sztylety. Nie możesz powiedzieć nic dobrego to po prostu zamilcz ???