Amerykańska gwiazda jednak będzie reprezentować Polskę na Eurowizji? JoJo Siwa przyleciała do Warszawy! TVP komentuje

Tu nie o to chodzi. Czytajcie oświadczenie uważnie bo w czym innym jest problem 'tvp nie podjęła jeszcze zadnych decyzji dotyczących eurowizji'(!) Cypr właśnie ogłosił swojego reprezentanta, inne kraje mają już otwarte zgłoszenia do preselekcji a Polska JAK ZWYKLE nie ma jeszcze nic, JAK ZWYKLE będzie wszystko na ostatnią chwilę i JAK ZWYKLE będzie cyrk. Skoro tvp nie traktuje tego profesjonalnie to jak artysci mają to poważnie traktować? Albo się wycofamy i nie będziemy się błaźnić na pół europy albo niech się w końcu wezmą do roboty.