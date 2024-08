TYLKO NA PUDELKU. Amerykańska gwiazda, Jojo Siwa, chce reprezentować Polskę na Eurowizji? Ekspertka ujawnia, czy to możliwe

Eurowizja odbywa się w maju, lecz temat konkursu jest obecny w mediach praktycznie przez cały rok. Co ciekawe, nadawca publiczny wciąż nie potwierdził, czy Polska weźmie udział w przyszłorocznej edycji wydarzenia. Mimo to, w sieci już kształtuje się lista potencjalnych kandydatów na kolejnego reprezentanta naszego kraju. Na giełdzie nazwisk pojawiły się m.in. Justyna Steczkowska , która na początku roku otarła się o zwycięstwo w krajowych preselekcjach, a także Margaret czy Sara James , laureatka drugiego miejsca Eurowizji Junior 2020. Kilka dni temu wyłoniła się jeszcze jedna, potencjalna następczyni Luny , a jej deklaracja wywołała w sieci niemałe zamieszanie.

Amerykańska gwiazda będzie reprezentować Polskę na Eurowizji?!

Eurowizyjna ekspertka ujawnia, czy Jojo Siwa mogłaby reprezentować Polskę na Eurowizji 2025

Gdyby nawet jakimś cudem Jojo i Telewizja Polska zgodzili by się na ten "deal", to na pewno nie mogłaby to być znana piosenka "Yesterday's Tomorrow’s Today", bo została wydana przed 1 września. Regulaminowo tylko utwory opublikowane po tym terminie mogą brać w konkursie. Także teoretycznie jest to możliwe aby Jojo Siwa nas reprezentowała, ale z inną piosenką. W praktyce - myślę że jednak tak się nie wydarzy - skwitowała ekspertka.