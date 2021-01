JoJo Siwa POTWIERDZA, że należy do społeczności LGBT! "W końcu mogę być szczęśliwa"

Kiedyś 31 min. temu zgłoś do moderacji 46 8 Odpowiedz

17 latka wie co ją podnieca? Pamiętam jak wiele moich koleżanek kiedyś nie chciało mieć w tym wieku jeszcze chłopaka, jak się w sumie ,,brzydzily"(tedy tak myślały), bały się nawet mówić o jakimś pocałunku itd. Tymczasem u koleżanek nocowały, kąpały sie przy nich itd. Dawały całusy na przywitanie. I wiecie co? Mają teraz mężów, i nikt nie wpadł na pomysł, że są LGBT. Nawet one same. I uprzedzam niektóre odpowiedzi. Sporo 17tek przynajmniej 10-20 lat temu było dziewicami. Nie spieszcie sie za szybko do tych spraw, bo wiem, że to jednak bardzo niedojrzały wiek, choć Wam wydaje się, że wiecie już wszystko o życiu.